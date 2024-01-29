https://news.day.az/world/1633141.html Белый дом заявил, что США не стремятся к войне и конфликту с Ираном
Белый дом заявил, что США не стремятся к войне и конфликту с Ираном
Вашингтон не стремится к войне и вооруженному конфликту с Тегераном.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби на регулярном брифинге для журналистов.
"Мы не стремимся к войне с Ираном. Мы не ищем вооруженного конфликта с [иранским] режимом", - сказал Кирби, отвечая на вопрос о том, рассматривают ли США возможность нанесения ударов по Ирану.
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