Белый дом заявил, что США не стремятся к войне и конфликту с Ираном

Вашингтон не стремится к войне и вооруженному конфликту с Тегераном.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби на регулярном брифинге для журналистов.

"Мы не стремимся к войне с Ираном. Мы не ищем вооруженного конфликта с [иранским] режимом", - сказал Кирби, отвечая на вопрос о том, рассматривают ли США возможность нанесения ударов по Ирану.

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