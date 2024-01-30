В ООН заявили, что больницам в Газе угрожает закрытие

Больницы в Хан-Юнисе на юге сектора Газа могут закрыться ввиду интенсивных боев и приказа израильских властей жителям прилегающих районов эвакуироваться.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

"Больницы в Хан-Юнисе находятся под угрозой закрытия из-за интенсивных боевых действий и приказа об эвакуации в прилегающих районах", - отметили в управлении. Семь частично функционирующих больниц на юге Газы работают с тройной нагрузкой, сталкиваясь при этом с "острой нехваткой основных материалов и топлива".

Партнеры УКГВ по гуманитарной деятельности сообщили о "препятствиях на пути их попыток получить доступ к северным и центральным районам Газы". Речь идет, в частности, о "чрезмерных задержках транспортных колонн с гуманитарной помощью" на израильских контрольно-пропускных пунктах и об усилении военной активности в центральной части анклава. Угрозы безопасности "препятствуют доставке срочной и жизненно важной помощи", констатировали в УКГВ.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ранее сообщила, что только 14 из 36 больниц в секторе Газа частично функционируют, в том числе 7 на севере. В свете решения нескольких стран, включая США, Великобританию, Германию и Канаду, о приостановке финансовой поддержки Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус призвал продолжать предоставлять средства этому агентству. "Призываем доноров не приостанавливать финансирование БАПОР в этот критический момент", - отметил он, добавив, что прекращение финансирования "только нанесет вред жителям Газы, которые отчаянно нуждаются в поддержке".

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося массовыми убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.

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