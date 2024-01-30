США пригрозили возобновить санкции против Венесуэлы

Власти США считают, что у руководства Венесуэлы есть время до апреля на выполнение договоренностей с оппозицией, в противном случае Вашингтон может возобновить действие санкций.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на регулярном брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

Как он отметил, руководство Венесуэлы в октябре 2023 года "взяло на себя определенные обязательства относительно оппозиционных политических партий, относительно свободных и честных выборов". "И они не предприняли этих действий. Теперь, соответственно, у них есть время до апреля на то, чтобы это сделать. Так что у нас есть варианты действий. Я не стану сейчас анонсировать какие-либо из них. У нас, безусловно, есть варианты действий, касающиеся санкций и подобных вещей, которые мы можем предпринять, - подчеркнул Кирби. - У них есть время до апреля. Они должны принять правильное решение и позволить представителям оппозиции баллотироваться и освободить политических заключенных, которых они сейчас удерживают".

На вопрос о том, может ли он с уверенностью сказать, что США не возобновят санкции против Венесуэлы при выполнении указанных требований, Кирби ответил: "Многое здесь будет зависеть от того, что сделает [президент Венесуэлы Николас] Мадуро и его режим. У них есть время до весны, чтобы выполнить обязательства". "Им нужно принять решения до того, как мы оценим, какие решения примем мы", - добавил он.

Агентство Bloomberg сообщило 29 января, что Вашингтон намерен вновь ввести санкции в отношении Венесуэлы, если лидер правой оппозиции Мария Корина Мачадо не будет допущена до участия в президентских выборах 2024 года в республике. По сведениям агентства, американские власти, в частности, могут отказаться от приостановки ограничительных мер в отношении Каракаса, действие которой рассчитано до апреля.

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