Байден рассматривает варианты ответа на удар по силам США в Иордании

Президент США Джо Байден рассматривает возможные варианты действий в связи с ударом по американским силам в Иордании, ответ на него последует в выбранное Вашингтоном время.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом на регулярном брифинге для журналистов заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Он [Байден] дважды встречался со своей командой по национальной безопасности - вчера и сегодня. Он взвешивает имеющиеся у него варианты. Как он заявил вчера, мы ответим в соответствии с нашим графиком в выбранное нами время", - сказал Кирби.

"Мы сделаем это так, как решит президент, полностью осознавая тот факт, что эти группировки, поддерживаемые Тегераном, только что лишили жизни американских солдат", - добавил представитель Белого дома.

28 января Центральное командование Вооруженных сил США сообщило, что в результате атаки беспилотника на военную базу западной коалиции в районе Эт-Танф на сирийско-иорданской границе погибли 3 американских военнослужащих, 25 получили ранения. Позднее телекомпания CNN уточнила, что пострадали 34 военных.

С начала эскалации палестино-израильского конфликта в секторе Газа участились нападения на американские военные базы в Сирии и Ираке с использованием ракет и беспилотников. Шиитские формирования предупредили, что увеличат число вооруженных операций в Сирии и Ираке, поскольку США продолжают оказывать военную помощь армии Израиля.

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