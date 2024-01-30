ЕС призвал к деэскалации на Ближнем Востоке

Евросоюз выразил соболезнование США в связи с ударами по их военным базам в Иордании и призвал к деэскалации на Ближнем Востоке.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном заявлении пресс-секретаря внешнеполитической службы ЕС Петера Стано.

"Евросоюз строго осуждает нападения на силы США на границы с Иорданией. Наши мысли с пострадавшим американским личным составом. Очень важно предотвратить дальнейшую дестабилизацию. Евросоюз остается вовлечен в дела региона и призывает к деэскалации", - заявил Стано.

28 января Центральное командование Вооруженных сил США сообщило, что в результате атаки на военную базу западной коалиции в районе Эт-Танф на сирийско-иорданской границе погибли трое американских военнослужащих, еще двадцать пять получили ранения. Глава Пентагона Ллойд Остин обещал принять ответные меры против поддерживаемых Ираном формирований.

С начала эскалации палестино-израильского конфликта в секторе Газа участились нападения на американские военные базы в Сирии и Ираке с использованием ракет и беспилотников. Шиитские формирования в своем заявлении предупредили США, что увеличат число операций в Сирии и Ираке, поскольку Вашингтон продолжает оказывать военную помощь армии Израиля. Согласно данным движения "Исламское сопротивление Ирака", с октября 2023 года объекты США в Ираке и Сирии подвергались атакам 175 раз.

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