Генпрокуроры 26 штатов США поддержали Техас

Генеральные прокуроры 26 республиканских штатов направили письмо президенту США Джо Байдену в защиту права Техаса самостоятельно контролировать свой участок границы с Мексикой.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Fox News.

По мнению республиканских властей Техаса, федеральный центр не обеспечивает должную охрану южной границы от рекордного потока мигрантов, в связи с чем они предпринимают свои меры, включая мобилизацию национальной гвардии и установку заграждений на наиболее напряженных участках.

Как передает телеканал, 26 республиканских генпрокуроров заявили Байдену и министру внутренней безопасности США Алехандро Майоркасу, что они поддерживают штат Одинокой звезды. Наплыв миллионов мигрантов власти штата скоординированным нападением на границу и вторжением.

По данным Fox News, многие республиканские штаты отправили в помощь Техасу своих национальных гвардейцев. Контролируемая демократами администрация США при этом называет действия техасских властей неконституционными, а меры избыточными.

До этого доцент Финансового университета Геворг Мирзаян высказал мнение, что причина, по которой в США может вспыхнуть гражданская война на фоне происходящего в Техасе, заключается не в либеральном подходе демократической партии к мигрантам, а в самом настоящем заговоре.

Конфликт между Вашингтоном и властями Техаса обострился из-за миграционного кризиса. Власти штата отказываются выполнять решение Верховного суда, согласно которому федеральное правительство может убрать колючую проволоку на границе с Мексикой.

Ранее Илон Маск поддержал идею губернатора Техаса Грега Эбботта быть готовыми собственными силами защищать американскую границу с Мексикой.

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