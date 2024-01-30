Взрыв в жилом доме в Казахстане, есть погибшие
Управление здравоохранения Карагандинской области Казахстана прокомментировало состояние пострадавших в результате разрушения жилого дома, вызванного взрывом бытового газа, передает Day.Az.
Сообщается, что один человек находится в крайне тяжелом состоянии. Общее количество проживавших в доме составляло 46 человек. В ходе аварийно-спасательных работ удалось извлечь двух погибших и пятерых пострадавших, включая троих детей.
Всем пострадавшим предоставляется необходимая медицинская помощь.
Пресс-служба управления здравоохранения Карагандинской области сообщила, что 25 жителям, нуждающимся в помощи специалиста, была предоставлена экстренная психологическая помощь.
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