Управление здравоохранения Карагандинской области Казахстана прокомментировало состояние пострадавших в результате разрушения жилого дома, вызванного взрывом бытового газа, передает Day.Az.

Сообщается, что один человек находится в крайне тяжелом состоянии. Общее количество проживавших в доме составляло 46 человек. В ходе аварийно-спасательных работ удалось извлечь двух погибших и пятерых пострадавших, включая троих детей.

Всем пострадавшим предоставляется необходимая медицинская помощь.

Пресс-служба управления здравоохранения Карагандинской области сообщила, что 25 жителям, нуждающимся в помощи специалиста, была предоставлена экстренная психологическая помощь.

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