Япония планирует развивать отношения с КНР и Республикой Корея

Власти Японии намерены развивать отношения с Китаем и Республикой Корея. Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе выступления со своей программной речью в парламенте, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы поддерживаем контакты с властями Китая на всех уровнях, включая проведение встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в ноябре прошлого года, - сказал Кисида. - Основываясь на взаимных усилиях, мы будем выстраивать конструктивные и стабильные японско-китайские отношения". При этом премьер отметил, что Токио будет вести диалог с Пекином на тему беспокоящих его вопросов, упомянув проблему "односторонних попыток изменения статус-кво в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях".

Затронув отношения с Южной Кореей, Кисида назвал ее "важным соседом" Японии. "Мы будем расширять и углублять взаимодействие с нашим важным соседом Республикой Корея для выработки подхода к решению международных проблем", - подчеркнул он. Премьер также заявил, что партнерство Токио и Сеула будет развиваться в формате сотрудничества с Вашингтоном и Пекином.

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