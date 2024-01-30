Северная Корея запустила крылатые ракеты в третий раз за неделю

КНДР вновь произвела запуск нескольких крылатых ракет со своего западного побережья. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Уточняется, что пуск был зафиксирован около 7 часов утра. Количество ракет не уточнялось. Военные Южной Кореи отметили, что усилили мониторинг, тесно координируя свои действия с США.

Это уже третий запуск крылатой ракеты за неделю.

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