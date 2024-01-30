https://news.day.az/world/1633163.html Израиль объявил о подготовке к боям на границе с Ливаном
Израиль объявил о подготовке к боям на границе с Ливаном
Израиль готовится к военной операции на границе с Ливаном, заявил глава Минобороны страны Йоав Галант. Его слова передает The Times of Israel, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Он сообщил о переброске военнослужащих и техники на север страны. По словам израильского министра, боевые действия начнутся очень скоро.
Кроме того, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале сообщила о нанесении точечных ударов по позициям ливанской группировки "Хезболла".
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