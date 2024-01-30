Япония считает приоритетом возобновление обменов с Курилами

Япония считает приоритетом для отношений с РФ возобновление гуманитарных обменов по южной части Курильских островов, в первую очередь это касается посещений могил бывших японских жителей этих территорий. Об этом заявила министр иностранных дел Ёко Камикава, выступая с программной речью по дипломатии в нижней палате парламента, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Возобновление обменов с четырьмя северными островами (так в Японии называют южную часть Курил - прим.) является главным приоритетом в отношениях Японии с Россией. И мы продолжим настоятельно призывать к их возобновлению, уделяя особое внимание посещению могил", - сказала она.

"Что касается вопросов, которые Япония и Россия должны решать как соседние страны, например тех, что связаны с экономической деятельностью, такой как рыболовство и безопасность на море, то японская дипломатия в целом будет реагировать на них соответствующим образом, исходя из собственных национальных интересов", - добавила она.

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