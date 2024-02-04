Экспорт американского оружия в 2023 году достиг рекордных $80,9 млрд

США в 2023 финансовом году поставили и передали продукции военного назначения (ПВН) в другие государства суммарно на $80,9 млрд. Об этом говорится в отчетности, опубликованной на сайте Госдепартамента, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В 2023 финансовом году общий объем ПВН и услуг, а также деятельности по военному сотрудничеству, осуществленной в рамках системы продажи вооружений за рубеж, составил $80,9 млрд. Рост составил 55,9% по сравнению с $51,9 млрд в 2022 финансовом году. Это самый высокий ежегодный суммарный показатель продаж и помощи нашим союзникам и партнерам", - отмечается в документе.

Как уточнили в ведомстве, общий показатель включает "продажу вооружений на $62,25 млрд, профинансированную союзниками и партнерами США". Остальная ПВН была передана в рамках различных программ.

По данным Госдепартамента, суммарные продажи ПВН и услуг американскими производителями другим компаниям и странам составили в 2023 финансовом году $157,7 млрд. Это рост на 2,5% по сравнению с показателем 2022 финансового года ($153 млрд).

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