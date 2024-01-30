В США предупредили о мощной реакции Белого дома на атаку дронов в Иордании

Белый дом, вероятно, отреагирует на атаку дронов в Иордании более мощно, чем предполагалось, если судить по предыдущим ответным ударам в Ираке и Сирии. Об этом сообщает CNN со ссылкой на американских чиновников, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Как отмечает издание, президент США Джо Байден находится под растущим давлением, требующим отреагировать таким образом, чтобы навсегда остановить эти нападения на американские базы на Ближнем Востоке. Тем не менее самая большая проблема заключается в том, чтобы ответный удар на одно из самых сильных нападений на силы США не развязал при этом региональную войну.

По словам чиновников, нанесение удара по Ирану является одним из наименее вероятных вариантов реакций. "Мы не стремимся к войне с Ираном. Мы не ищем более широкого конфликта на Ближнем Востоке (...) На самом деле, каждое действие, предпринятое президентом, было направлено на деэскалацию, попытку снизить напряженность", - объяснил координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

Кроме того, по информации Politico, Байден, обеспокоенный влиянием данного инцидента на свою предвыборную кампанию, поручил разработать военные варианты ответа на нападение, произошедшее на выходных.

Пентагон рассматривает удары по иранскому персоналу в Сирии или Ираке или по иранским военно-морским объектам в Персидском заливе.

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