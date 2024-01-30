В Турции затонула рыбацкая лодка

- есть погибшие и пропавшие - ВИДЕО

Рыбацкая лодка затонула в турецком Измире, три человека погибли, сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.

"У берегов района Дикили в Измире затонула рыбацкая лодка. Были найдены тела 3 из 10 человек, однако поиски 2 пропавших без вести продолжаются. Пять человек, находившихся на тонущей лодке, выжили, получив травмы", - отмечает издание.

Береговая охрана направила в район поисков три катера и вертолет.

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