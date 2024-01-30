https://news.day.az/world/1633192.html В Турции затонула рыбацкая лодка - есть погибшие и пропавшие - ВИДЕО
В Турции затонула рыбацкая лодка - есть погибшие и пропавшие - ВИДЕО
Рыбацкая лодка затонула в турецком Измире, три человека погибли, сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.
"У берегов района Дикили в Измире затонула рыбацкая лодка. Были найдены тела 3 из 10 человек, однако поиски 2 пропавших без вести продолжаются. Пять человек, находившихся на тонущей лодке, выжили, получив травмы", - отмечает издание.
Береговая охрана направила в район поисков три катера и вертолет.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре