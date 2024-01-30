Глава МИД Ирана оценил взгляд Вашингтона на ситуацию вокруг сектора Газа

Администрация президента США Джо Байдена понимает, что решение кризиса вкруг сектора Газа является политическим. Такое мнение выразил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Белый дом прекрасно знает, что положить конец войне и геноциду в [секторе] Газа и нынешнему кризису в регионе можно политически", - написал он на своей странице в социальной сети Х. Министр отметил, что дипломаты "активно работают в этом направлении".

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа в октябре 2023 года йеменское движение "Ансар Аллах" (хуситы) заявило, что будет наносить удары по территории Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. На фоне эскалации в регионе участились атаки на американские базы в Ираке и Сирии. Ответственность за некоторые из них взяло на себя шиитское движение "Исламское сопротивление Ирака".

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