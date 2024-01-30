Французские сенаторы захотели "жить на широкую ногу"

Бюро Сената (верхней палаты парламента) Франции с начала года подняло лимит ежемесячных представительских расходов сенаторов с €5,9 тыс. до €6,6 тыс. Об этом сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на AFP.

Прибавка в €700, однако, делается не к зарплате сенаторов, а к тем средствам, которые по закону выделяются на оплату рабочих поездок, собственного офиса, оформление документов и другие расходы, связанные с их деятельностью. Также сенаторам прибавили €300 на субсидии для оплаты жилья в Париже - теперь государство возмещает им до €1,5 тыс. от стоимости аренды.

Это решение было принято еще в ноябре 2023 года, но вступило в силу лишь с 1 января. Оно бы осталось незамеченным, если бы не разразившаяся в СМИ критика в адрес Национального собрания (нижней палаты парламента) Франции, где бюро увеличило аналогичные расходы на €305, до €5 950 евро в месяц. Решение, обоснованное необходимостью привести расходы в соответствие с инфляцией, поддержали все партии, за исключением "Неподчинившейся Франции", чьи депутаты воздержались от голосования. Публичные дебаты вокруг уместности таких шагов возникли на фоне продолжающихся протестов фермеров, которые жалуются на чрезмерное регулирование отрасли и низкие зарплаты.

Фермерский бунт

Массовые демонстрации проходят во Франции ввиду недовольства фермеров падением доходов из-за инфляции и увеличения импорта сельскохозяйственной продукции с Украины. Аграрии также выступают за упрощение бюрократических процедур, обусловленных требованиями ЕС, и за смягчение регулирования сельского хозяйства. В знак протеста фермеры на тракторах перекрывают автодороги, проводят манифестации перед зданиями государственных органов.

26 января французский премьер объявил о первых мерах поддержки фермеров со стороны правительства. После этого часть протестующих решила сделать паузу в выходные, что привело к сокращению числа баррикад на дорогах страны. Крупные профсоюзы выступили за продолжение акций протеста и пообещали с 29 января перекрыть крупнейшие шоссе в столичном регионе и рынок в Рюнжи под Парижем. Министр внутренних дел Жеральд Дарманен поручил правоохранительным службам не допустить "блокады Парижа".

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