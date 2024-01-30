Макрон сбежал от протестующих фермеров
Президент Франции Эммануэль Макрон во время протестов французских фермеров уехал из страны с двухдневным государственным визитом в Швецию.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Euractiv.
Отмечается, что Макрон должен выступить в Стокгольме на пресс-конференции с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном как раз перед тем, как премьер-министр Франции Габриэль Атталь выступит в парламенте страны.
Президент Франции заявил, что лидеры стран подпишут соглашение о новом двустороннем стратегическом партнерстве.
Ранее стало известно о том, представители сельскохозяйственной отрасли Франции провели в понедельник к массовую акцию протеста, которую профсоюзы фермеров назвали "осадой" Парижа.
Для противодействия протестующим, глава МВД Франции Жеральд Дарманен задействовал около 15 тыс. сотрудников полиции и жандармерии.
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