Госдеп опроверг вывод военных США из Сирии

Соединенные Штаты не выводят свои войска из Сирии. Об этом сообщила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд в интервью телеканалу CNN Türk, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"США не выводят войска из Сирии. Как показали вчерашние трагические события в церкви в Стамбуле, и мы выражаем соболезнования тем, кто там погиб, "Исламское государство" (ИГ, запрещенная в РФ террористическая группировка - прим. ТАСС) все еще активно во многих местах. И мы [с Турцией] являемся партнерами в борьбе с терроризмом на протяжении десятилетий", - подчеркнула она.

По словам Нуланд, для США и Турции "сейчас как никогда важно укреплять сотрудничество [в борьбе с терроризмом]", даже если стороны "не всегда согласны с тем, как следует вести эту борьбу". "Это было видно вчера в Стамбуле, это было видно на примере наших собственных сил в Иордании. Поэтому мы нуждаемся друг в друге. Одна из вещей, о которых мы говорили, - это укрепление сотрудничества в борьбе с терроризмом и диалог о том, как двигаться дальше в Сирии, потому что у обеих сторон есть важные интересы, особенно в вопросе борьбы с терроризмом", - добавила она.

Между тем ранее спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев в интервью ТАСС заявил о наблюдаемом на территории Сирии "всплеске террористической активности при поддержке США". По его словам, основной ее источник "в настоящее время расположен в подконтрольной Соединенным Штатам 55-километровой зоне Эт-Танф", где "продолжается активная подготовка сирийской вооруженной оппозиции, боевиков ИГИЛ (прежнее название ИГ - прим. ТАСС), которых засылают после этого с определенными заданиями на сирийскую территорию".

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