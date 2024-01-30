Анкара подтвердила приверженность Конвенции Монтрё

Турция намерена продолжать в полном объеме придерживаться положений Конвенции Монтрё о статусе проливов.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел республики Хакан Фидан на пресс-конференции по итогам переговоров с болгарской коллегой Марией Габриэль.

"Мы будем продолжать выполнять положения Конвенции Монтрё в полном объеме. Не может быть и речи о том, чтобы даже думать об обратном, не говоря уже об обсуждении такой вероятности", - подчеркнул турецкий министр.

Между тем ранее в январе Совет национальной безопасности Турции выразил готовность продолжать усилия по обеспечению мира и стабильности в Черном море в рамках выполнения положений Конвенции Монтрё.

Минобороны Великобритании 11 декабря 2023 года сообщило, что передаст Украине два минных тральщика типа Sandown для повышения уровня безопасности в Черном море. В ведомстве выразили надежду, что благодаря этим поставкам Украина сможет нарастить экспорт своей продукции по Черному морю. В Минобороны королевства тогда пояснили, что речь идет о "долгосрочной помощи в деле трансформации Военно-морских сил Украины для большей совместимости с западными союзниками и взаимодействия с НАТО".

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