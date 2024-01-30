Второй день протестов французских фермеров - Париж заблокирован - ВИДЕО
Представители фермерских хозяйств во Франции продолжают протестовать и блокировать движение близ крупных городов страны.
Как передает во вторник Day.Az, об этом сообщают во вторник французские СМИ.
Участники акций второй день подряд перекрывают тракторами движение по ведущим на въезд и выезд из Парижа автомобильным дорогам. Некоторые трассы в столичном регионе уже перекрыты для движения. Ожидается, что их число возрастет в течение дня.
Протестующие заявляют, что намерены продолжать акции всю неделю.
За пределами столичного региона также не стихает протестное движение. Трактористы заблокировали дорогу, ведущую в аэропорт Тулузы. Акции проходят в Бордо, Марселе и других городах.
Французские фермеры выступают против повышения налогов и роста цен, в частности, на топливо для сельскохозяйственной техники, а также требуют отменить ограничения, связанные с вводимыми во Франции и ЕС экологическими стандартами.
На прошлой неделе премьер Франции Габриэль Атталь объявил о введении десяти мер, которые направлены на облегчение условий деятельности работников сельскохозяйственной сферы. Однако фермеры остались недовольны этими шагами и заявили, что продолжат акции протеста.
Также мы писали о том, что Макрон испугался акции протеста и сбежал из Франции в Швецию, где должен провести пресс-конференцию со шведским премьером.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре