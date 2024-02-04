Сына бывшего президента Бразилии Болсонару заподозрили в шпионаже

Полиция Бразилии начала расследование о причастности сына бывшего президента Жаира Болсонару Карлоса к незаконному политическому шпионажу. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает El País.

В доме сына бывшего президента произвели обыск, сообщает издание.

Карлоса Болсонару заподозрили в связях с бывшим главой бразильской разведки (ABIN) Алешандром Рамаженем, который возглавлял эту организацию во время президентского срока Болсонару.

Основное обвинение по делу заключается в том, что секретная служба в рамках ABIN использовала израильское программное обеспечение под названием "Первая миля" для наблюдения за примерно 30 тысячами человек. В их число входят как госслужащие, так и обычные граждане, которых экс-президент считал политическими оппонентами.

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