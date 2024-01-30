https://news.day.az/world/1633361.html В Пакистане произошел взрыв
В Пакистане произошел взрыв
В пакистанской провинции Белуджистан произошел взрыв.
Как передает Day.Az, пакистанская полиция сообщила, что в результате взрыва два человека погибли и три человека получили ранения.
Подробности происшествия не разглашаются.
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