В Пакистане произошел взрыв

В пакистанской провинции Белуджистан произошел взрыв.

Как передает Day.Az, пакистанская полиция сообщила, что в результате взрыва два человека погибли и три человека получили ранения.

Подробности происшествия не разглашаются.

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