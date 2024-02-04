Стало известно, когда американцы захотели выйти из Ближнего Востока

Высшие должностные лица в США со времен президентства Барака Обамы стремились убедить руководство страны в необходимости вывести силы из Ближнего Востока для того, чтобы сосредоточиться на странах, представляющих "больший риск" - на России и Китае. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет газета Politico со ссылкой на источники.

"Высшие должностные лица, начиная с администрации Обамы, потратили годы на то, чтобы заставить США отступить из региона и перенаправить ресурсы в другие страны, чтобы сосредоточиться на странах, представляющих больший риск, таких как Россия и Китай", - пишет издание.

Бывший высокопоставленный чиновник, имя которого не называется, сообщил, что в США в "нулевые" начали "по-настоящему осознавать масштабы амбиций Си Цзиньпина", которые были "не только региональными, но и действительно глобальными". По его словам, в Вашингтоне этого не могли игнорировать.

Газета отмечает, что, по словам двух бывших сотрудников разведки, спецслужбы США также выделили больше денег и сотрудников на изучение и анализ России и Китая.

Подчеркивается, что за последнее десятилетие ЦРУ свернуло свою программу подготовки Свободной сирийской армии (повстанческой группировки, сформированной в 2011 году для борьбы с президентом Сирии Башаром Асадом и его вооруженными силами). Кроме того, Пентагон вывел из Ирака тысячи военнослужащих . Также США полностью ушли из Афганистана . Вашингтон прекратил поддержку операций под руководством Саудовской Аравии в Йемене.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!