Командующий хуситов заявил о готовности к долгой конфронтации с США

Командующий силами йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы) Мохамед аль-Атифи заявил о готовности к долгосрочной конфронтации с Соединенными Штатами. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, cлова аль-Атифи приводит Al Arabiya.

"Мы готовы к длительному противостоянию с силами тирании. Американцы, британцы и те, кто координировал свои действия с ними, должны осознать силу суверенного решения Йемена и то, что по этому поводу нет никаких дебатов или споров", - подчеркнул командующий.

До этого американская газета Washington Post писала, что несмотря на попытки США сдержать эскалацию на Ближнем Востоке, события развиваются в тревожном направлении, поскольку Израиль продолжает войну с ХАМАС, а в регионе появляются новые горячие точки.

Как сообщалось, у Вашингтона возникла "самая неотложная задача" на данный момент: отреагировать на атаку проиранского ополчения на американскую базу на границе Сирии и Иордании.

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