Франция сворачивает военное присутствие в Западной Африке

Во Франции приняли решение в скором времени сократить военное присутствие на французских базах в Габоне, Сенегале и Кот-д'Ивуаре. Как передает Day.Az, о намерении Парижа отказаться от крупных контингентов в Западной Африке сообщает Le Monde.

"Мы хотим отойти от модели, в которой мы постоянно присутствовали в [африканских] столицах, и занять гораздо меньшую площадь", - прокомментировал решение высокопоставленный представитель правительства. Отмечается, что для обеспечения прежнего уровня безопасности в регионе Париж будет усиливать взаимодействие с американскими представителями.

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