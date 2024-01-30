Байден определился с ответом на удар по базе США в Иордании

Президент США Джо Байден заявил, что определился с ответной мерой на удар по американской базе в районе Эт-Танф на границе Иордании и Сирии.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, его слова приводят журналисты пресс-пула Белого дома.

Как следует из сообщения, Байден ответил утвердительно на вопрос журналистов, определился ли он с тем, каким образом ответить на атаку, в результате которой погибли 3 американских военнослужащих, 40 получили ранения. При этом президент не пояснил, какие именно ответные меры могут принять США, подчеркнув, что Вашингтон не стремится к расширению конфликта на Ближнем Востоке.

На вопрос об ответственности Ирана Байден заявил, что считает власти в Тегеране "ответственными в том смысле, что они поставляют оружие людям, которые это сделали". "Мы будем это обсуждать", - подчеркнул американский лидер, отвечая на Южной лужайке Белого дома на вопрос, была ли установлена прямая причастность Ирана к атаке.

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