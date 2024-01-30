Армения осталась без национального авиаперевозчика

Автор: Байрам Эльшадов

Еще совсем недавно армянские средства масс медиа буквально захлебываясь наперебой соревновались в том, чтобы рассказать, что ОАЭ стало крупнейшем инвестором в экономику Армении, а совместная авиакомпания Fly Arna вот вот начнет летать по всему миру привозя миллионы туристов на древнюю армянскую землю, потирая руки от барышей.

Но увы не долго музыка играла не долго фраер кайфовал, судя по этой информации совместная авиакомпания приказала долго жить и вряд ли возобновить полеты в виду банкротства.

Армения в очередной раз осталась без национального перевозчика, который был совместным проектом правительства Армении и авиакомпании Air Arabia из Шарджы, правитель который известен своими проармянскими симпатиями и даже был награжден орденом Месропа Маштоца за то что разрешил постройку армянской церкви в Шардже, первой на аравийском полуострове, где по традиции строительство специальных зданий для христианских церквей не практикуется , в виду того что там расположены главные мусульманские святыни Мекка и Медина, проживающие там христиане как правило используют обыкновенные помещения для собраний без отличительных знаков.

Вряд ли после этого эмиратские инвесторы вновь будут рисковать своими деньгами и вкладывать средства в убыточные проекты в Армении. Да и для других потенциальных инвесторов это станет серьезным уроком, показывающим что Армения является финансовой черной дырой, а "бурно развивающийся рынок" этой страны - не более чем придуманный слоган, который отлично смотрится в презентации, но не имеет ничего общего с реальным положением дел.