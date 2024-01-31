Бельгийские фермеры расширили протест в преддверии саммита ЕС

Продолжающееся в Бельгии с 28 января протестное движение сельхозпроизводителей создало во вторник многочисленные проблемы на автотранспортных магистралях страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает телеканал RTBF.

По данным полиции, более 420 тракторов запрудили улицы столицы Валлонии Намюра. Во Фландрии фермерами заблокирована окружная дорога портового Антверпена. Протестующие обещали перекрыть подъезды к порту Зебрюгге.

Глава фламандского правительства Ян Ямбон потребовал от федерального министра внутренних дел Аннелис Верлинден принять необходимые меры для разблокирования дорог, объясняя это "проблемами безопасности", которые создают такие формы протеста.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!