В Южной Корее разбился самолет F-16

В Южной Корее разбился истребитель F-16 армии США.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом опубликовало агентство Yonhap.

По информации, инцидент произошел на западном побережье Южной Кореи. Информации о подробностях аварии пока нет.

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