https://news.day.az/world/1633407.html В Южной Корее разбился самолет F-16
В Южной Корее разбился самолет F-16
В Южной Корее разбился истребитель F-16 армии США.
Как сообщает Day.Az, информацию об этом опубликовало агентство Yonhap.
По информации, инцидент произошел на западном побережье Южной Кореи. Информации о подробностях аварии пока нет.
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