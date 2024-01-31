Япония обвиняет Россию в ухудшении двусторонних отношений

Правительство Японии считает несправедливыми и неприемлемыми заявления Москвы об ответственности Токио за ухудшение двусторонних отношений из-за антироссийских санкций и винит в этой ситуации российскую сторону. С таким утверждением выступил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси на регулярной пресс-конференции, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Россия вторглась на Украину в феврале 2022 года, а в марте 2022 года РФ в одностороннем порядке заявила, что не намерена продолжать переговоры по мирному договору с Японией из-за японских санкций. Мы считаем, что вся эта ситуация сложилась исключительно из-за [действий] России. Попытки возложить вину на Японию крайне несправедливы и совершенно неприемлемы", - полагает он.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида в своей программной речи в парламенте 30 января заявил, что Токио по-прежнему придерживается курса на решение территориального вопроса и заключение мирного договора с Москвой, однако при этом намерен продолжать политику антироссийских санкций и поддержку Украины.

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