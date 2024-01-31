КНДР испытала стратегическую крылатую ракету

Северная Корея сообщила, что накануне провела учения по запуску стратегической крылатой ракеты Hwasal-2, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"КНА (Корейская народная армия) 30 января (...) провела учения по запуску стратегической крылатой ракеты Hwasal-2", - говорится в сообщении ЦТАК.

Отмечается, что данные учения "внесли вклад в проверку готовности армии к срочной контратаке и повышение ее способности к нанесению стратегического удара".

В Пхеньяне утверждают, что испытания не оказали никакого негативного влияния на безопасность окружающих стран.

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