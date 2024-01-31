ХАМАС обсудит с главой разведки Египта детали сделки по заложникам

Делегация представителей политбюро радикального палестинского движения ХАМАС обсудит с главой Управления общей разведки Египта Аббасом Камелем детали предполагаемой сделки по заложникам, разработанной в Париже.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил катарский телеканал Al Arabiya со ссылкой на египетский источник.

По информации телеканала, запланированные на среду в Каире переговоры будут сосредоточены на продолжительности прекращения огня на первом этапе сделки, а также количестве боевиков ХАМАС, которые будут отпущены из израильских тюрем в обмен на освобождение удерживаемых радикалами заложников в секторе Газа.

Ранее глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания сообщил, что движение "получило предложение, выработанное в ходе обсуждения в Париже, и в настоящий момент изучает его". При этом Хания подчеркнул, что приоритетом для ХАМАС при выработке ответа на парижское соглашение остаются "немедленное прекращение агрессии" и вывод израильских войск за пределы сектора Газа. По его словам, движение готово рассмотреть только те инициативы, которые смогут обеспечить выполнение этих условий.

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