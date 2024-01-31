Британия готова отправить в Красное море авианосец

Великобритания готова направить авианосец в Красное море для подавления атак йеменских повстанцев-хуситов, использующих беспилотники и ракеты для ударов по судам, направляющимся в Израиль.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщило издание The Telegraph.

Как заявил министр британских вооруженных сил Джеймс Хиппи, авианосец королевских ВМС Великобритании может прийти на смену американскому USS Eisenhower, чтобы "заткнуть брешь" после его ухода.

"Eisenhower не может оставаться там вечно, поэтому есть смысл просто сохранить присутствие авианосца в регионе, где мы могли бы сотрудничать с американцами, чтобы обеспечить возможность (военного ответа - ИФ)", - сказал министр журналу The House.

Великобритания и США нанесли ряд совместных авиаударов по объектам хуситов в Йемене с использованием американских истребителей F/A-18 Super Hornet с авианосца Eisenhower и Typhoon британских ВВС, которые взлетали с базы на юге Кипра.

Накануне командующий силами хуситов Мохаммед аль-Атифи заявил, что группировка готова к длительному конфликту в Красном море, где с ноября она нанесла десятки ударов беспилотниками и ракетами по коммерческим и военно-морским судам.

Ранее йеменские хуситы пообещали, что будут нападать на все суда в Красном море, направляющиеся в Израиль, вне зависимости от того, кто ими владеет.

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