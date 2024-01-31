https://news.day.az/world/1633416.html В США анонсировали переговоры Байдена и Си Цзиньпина
В США анонсировали переговоры Байдена и Си Цзиньпина
В ближайшее время может состояться телефонная беседа президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина, сообщил советник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
Договоренность о том, что лидерам двух стран "надо будет поговорить" была достигнута в ходе встречи с главой МИД КНР Ван И в Бангкоке, сказал Салливан, выступая в Совете по международным отношениям.
Советник американского президента отметил, что в настоящее время Вашингтон активно использует для стабилизации отношений с Пекином метод "активной дипломатии".
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