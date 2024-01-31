https://news.day.az/world/1633428.html Зачитан приговор Имран Хану и его супруге
Зачитан приговор Имран Хану и его супруге
Пакистанский суд приговорил бывшего премьер-министра страны, лидера оппозиционной партии "Движение за справедливость" Имрана Хана и его жену Бушру Биби к 14 годам тюремного заключения по делу о коррупции, продаже иностранных подарков.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Dawn.
Ранее Хан и экс-глава МИД Шах Мехмуд Куреши были приговорены специальным судом к 10 годам тюремного заключения по обвинению в нарушении закона о гостайне.
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