Экс-советник Трампа заявил, что он недостоин быть президентом
Бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон в новом издании своих мемуаров раскритиковал бывшего президента как человека, который будет мстить своим политическим противникам и умиротворять Россию и Китай в случае возвращения в Белый дом.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет Reuters.
"Болтон, который работал в Белом доме Трампа в 2018 и 2019 годах, обвинил кандидата в президенты от Республиканской партии в отсутствии политической философии или последовательного политического мировоззрения", - говорится в тексте.
По мнению Болтона, в случае переизбрания Трамп может выйти из НАТО, ограничить поддержку Украины, а также подтолкнуть Китай к блокаде Тайваня.
"Трамп недостоин быть президентом... Если его первые четыре года были плохими, вторые четыре будут еще хуже", - цитирует Reutres книгу Болтона.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре