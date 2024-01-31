Хуситы в Йемене заявили об обстреле эсминца США

Хуситы в Йемене заявили о ракетном обстреле эсминца США USS Graverly в Красном море, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В ночь на 31 января Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщало, что эсминец военно-морских сил США USS Gravely сбил противокорабельную крылатую ракету, которая была выпущена хуситами из правящего на севере Йемена движения "Ансар Аллах".

Радикальное движение "Ансар Аллах" (хуситы) применяет противокорабельные ракеты против судов, связанных с израильским государством, еврейскими бизнесменами, а также против кораблей и судов антихуситской коалиции.

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