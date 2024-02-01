https://news.day.az/world/1633457.html Болезнь Кейт Миддлтон скрыли даже от ее ближайших помощников
Болезнь Кейт Миддлтон скрыли даже от ее ближайших помощников
Ближайшие помощники Кейт Миддлтон не знали о ее болезни.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Page Six.
Источники издания со связями во дворце утверждают, что загадочная болезнь стала сюрпризом даже сотрудников Миддлтон. Госпитализацию также скрыли и от друзей королевского семейства.
По мнению источников Page Six, подобная секретность объясняется тем, что Кейт Миддлтон и ее супруг принц Уильям стремятся оградить личную жизнь от вмешательств.
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