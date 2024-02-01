Болезнь Кейт Миддлтон скрыли даже от ее ближайших помощников

Ближайшие помощники Кейт Миддлтон не знали о ее болезни.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Page Six.

Источники издания со связями во дворце утверждают, что загадочная болезнь стала сюрпризом даже сотрудников Миддлтон. Госпитализацию также скрыли и от друзей королевского семейства.

По мнению источников Page Six, подобная секретность объясняется тем, что Кейт Миддлтон и ее супруг принц Уильям стремятся оградить личную жизнь от вмешательств.

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