Тайвань обвинил Китай в военном давлении

Правительство Тайваня выразило недовольство после того, как Китай "в одностороннем порядке" изменил траекторию полета вблизи чувствительной срединной линии в Тайваньской проливе, заявив, что это была преднамеренная попытка изменить статус-кво военными средствами. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет Reuters.

"Срединная линия в течение многих лет служила неофициальным барьером между Тайванем и Китаем, но Пекин заявляет, что не признает ее существования, и китайские военные самолеты теперь регулярно пролетают над ней, поскольку КНР стремится оказать давление на Тайбэй, чтобы тот признал его претензии на суверенитет", - пишет Reutres.

Администрация гражданской авиации Тайваня и Совет по делам материковой части Китая назвали эти шаги "односторонними" и выразили решительный протест действиям китайской стороны, отмечается в материале.

"Если материковая сторона будет упорно придерживаться своего курса, это повлечет за собой серьезные последствия, влияющие на отношения между двумя сторонами пролива", - говорится в заявлении.

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