Иран пообещал дать решительный ответ на любую агрессию

Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани пообещал, что Тегеран даст решительный ответ на любое нападение на территорию страны, ее интересы и граждан за рубежом.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, eго слова приводят иранские СМИ.

Иравани подчеркнул, что "фундаментальной политикой" Ирана в случае нападения является "жесткий ответ врагам". Исламская Республика решительно отреагирует на нападения под любыми предлогами, подчеркнул он.

В ночь на 28 января иранский беспилотник атаковал военную базу США на границе Сирии и Иордании. Более 20 солдат получили ранения. По данным телеканала CNN, это первый случай с начала войны в Газе, когда Вашингтон понес потери среди личного состава из-за обострения обстановки в регионе.

Затем президент США Джо Байден приказал разработать ответные меры. Предложения включают возможный удар по иранским военнослужащим в Ираке и Сирии. CNN сообщал, что реакция Белого дома может оказаться мощнее, чем предыдущие ответные атаки.

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