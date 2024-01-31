https://news.day.az/world/1633509.html Израиль ударил по Ливану
Израиль ударил по Ливану
Израильские военные зафиксировали новые обстрелы приграничных районов страны из Ливана и тоже нанесли удар по его территории.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба.
"Этим утром были зафиксированы несколько запусков [снарядов], упавших на открытой местности в районах близ Манары и Юваля на севере Израиля. О пострадавших не сообщалось", - отметили военные.
"Кроме того, некоторое время назад артиллерия Армии обороны Израиля открыла огонь в направлении ряда мест на юге Ливана", - добавили в пресс-службе.
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