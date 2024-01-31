В Польше могут объявить досрочные парламентские выборы

Досрочные парламентские выборы могут быть объявлены в Польше.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, такое предположение сделал в эфире телеканала Polsat министр внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервиньский.

"Сценарий с досрочными выборами возможен", - сказал он, пояснив, что до этого может дойти, если президент Анджей Дуда не подпишет закон о госбюджете на 2024 год, а отправит его на рассмотрение в конституционный суд.

30 января о возможности объявления досрочных выборов в парламент в случае, если президент не подпишет закон о госбюджете, заявил премьер-министр Дональд Туск.

Глава МВД предупредил, что заявление Туска "не является политическим блефом", поскольку премьер-министр - это человек, который "принимает необычные и рискованные решения".

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