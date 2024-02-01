Три европейские страны положили начало "военному Шенгену"

Нидерланды, Польша и ФРГ подписали декларацию о намерениях по созданию военного коридора. Об этом сообщила в X (ранее Twitter) и. о. главы Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Нам нужен военный Шенген, чтобы перемещать военный персонал и грузы более быстро и эффективно, - отметила она. - С этой целью мы сделали важный шаг: Польша, Германия и Нидерланды подписали декларацию для создания военного коридора". Страны надеются, что другие государства последуют их примеру.

Создание коридора предусматривает решение всех вопросов, которые замедляют военные передвижения, начиная от инфраструктуры и заканчивая бюрократическими преградами.

Для повышения мобильности три страны хотят среди прочего сократить документооборот и стандартизировать условия для военных перемещений. Например, они намерены изучить, как и при каких условиях военные поезда могут иметь приоритет перед гражданскими. Рассматриваются вопросы упрощения процедур пересечения границ, сведения к минимуму правил для военных конвоев и создания логистической поддержки в коридоре, например зон отдыха и заправочных станций. Специалисты также займутся поиском решений для транспортировки особо тяжелой и крупной военной техники.

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