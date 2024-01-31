В Минэкономики Армении пришли с обыском по делу о коррупции

В Министерстве экономики Армении проходят обыски, следователи Службы национальной безопасности (СНБ), вероятно, пришли в ведомство по делу о коррупции.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, о следственных мероприятиях сообщила пресс-секретарь Минэкономики Астхик Саркисян.

Чиновник ограничилась короткой фразой: "Считаем крайне важной борьбу с коррупцией и руководствуемся презумпцией невиновности". "Что касается публикаций в прессе о том, что проводятся обыски в кабинете уже бывшего замминистра [экономики] Ани Испирян и главы департамента политики государственных инвестиций [Лили Сираканян], Саркисян отметила, что не комментирует следственные мероприятия", - добавили в издании.

Согласно информации журналистов, СНБ Армении забрали Испирян и Сираканян на допрос.

В 2023 году в коррупции обвинили премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Комиссия по предупреждению коррупции республики нашла у лидера государства незадекларированные дорогие часы.

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