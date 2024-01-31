США и Германия возразили против приглашения Украины в НАТО
США и Германия возразили против официального приглашения Украины в НАТО на предстоящем саммите Североатлантического альянса в Вашингтоне. Об этом со ссылкой на дипломатические источники пишет журнал The Foreign Policy (FP), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"Представители НАТО, особенно в Вашингтоне и Берлине, считают, что еще слишком рано начинать процесс принятия Украины в альянс", - указывает издание.
Отмечается, что эта позиция идет вразрез с намерениями Польши и стран Балтии, "которые рассматривают расширение членства Украины в НАТО как наиболее эффективный и наименее затратный способ ослабить амбиции России в Восточной Европе".
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