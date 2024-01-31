Суд оставил Илона Маска без рекордных выплат

Суд штата Дэлавер постановил не выплачивать бизнесмену и главе компании Tesla рекордный компенсационный пакет в размере $55 млрд. Об этом пишет газета Financial Times (FT), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации издания, такое решение суда может поставить под угрозу статус Маска как самого богатого человека в мире.

Как отмечает FT, судья штата Дэлавер своим постановлением признал, что вознаграждение Маска было неправильно одобрено советом директоров компании, из-за чего акционеры Tesla "были обмануты". Если бизнесмен вернет эти выплаты, он опустится на третьем месте в списке богатейших людей.

В 2018 году в Tesla приняли решение о компенсационной выплате Маску, занимавшему пост гендиректора, вместо зарплаты на десятилетний срок в форме акций компании. В в ходе 12 траншей ему должны были передать ценные бумаги Tesla размером 1% от всего пакета ее акций каждый при достижении компанией определенных целей. Business Insider отмечает, что в 2023 году компания Маска достигла всех 12 целей, о которых шла речь.

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