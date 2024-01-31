Бельгийские фермеры могут заблокировать Брюссель в ближайшие дни, если власти не пойдут им навстречу. Об этом сообщает издание Soir со ссылкой на Молодежную федерацию фермеров, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В публикации отмечается, что блокировка города может произойти уже в среду или в четверг, 1 или 2 февраля.

До этого стало известно, что бельгийские фермеры заблокировали четыре главные автострады страны, присоединившись к протестам французов.

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