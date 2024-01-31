На Великобританию прольется кровавый дождь

Метеорологическое бюро Великобритании предупредило о "кровавом" дожде, который прольется на страну в скором времени. Об этом сообщает издание Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Необычный оттенок осадкам придаст пыль из пустыни Сахара, преодолевшая около пяти тысяч километров и достигшая Британии. Похожее явление наблюдалось и в 2023 году: в тот раз на подсохших после дождя автомобилях остался тонкий слой красноватой пыли.

Цвет кровавого дождя, как правило, заметно отличается от цвета настоящей крови и варьируется от оранжево-красной до коричневой. Помимо красного дождя, встречаются осадки черного, белого, зеленого и желтого цвета. Оттенок зависит от содержащихся в них примесей - например, вулканического пепла, меловой пыли и пыльцы растений.

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