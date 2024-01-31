Рост добычи полезных ископаемых в мире приведет к пагубным последствиям

Добыча полезных ископаемых в мире, как ожидается, вырастет на 60% к 2060 году, что пагубно отразится на окружающей среде. Об этом сообщила газета The Guardian со ссылкой на неопубликованный доклад ООН, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Добыча полезных ископаемых в мире с 1970 года возросла почти в четыре раза, что вызвано ростом населения Земли и индустриализацией мировой экономики, отмечают авторы доклада. Это привело к потеплению климата в мире, загрязнению окружающей среды. Дальнейший рост этого показателя в прогнозируемые сроки почти наверняка спровоцирует серьезные последствия для окружающей среды, более частые и сильные штормы, засухи и другие природные катастрофы, отметил Янез Поточник, сопредседатель группы аналитиков, которые готовили доклад. "Более высокие показатели добычи приведут к более серьезным последствиям,- сказал он.- По сути на Земле уже не осталось безопасных мест <...>. Чрезвычайные природные явления просто станут еще более частыми".

Авторы исследования призывают не расширять добычу природных ископаемых, а более эффективно использовать имеющиеся ресурсы во всех сферах экономики.

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