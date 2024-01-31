В Иране предупредили, что не боятся войны с США

Иран не оставит без ответа ни одну угрозу, исходящую от Запада, в особенности со стороны США.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом заявил командующий силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Хоссейн Салами, чьи слова приводит иранские СМИ.

По его словам, в адрес Ирана появляются угрозы от американских чиновников.

Салами подчеркнул, что Соединенные Штаты проверили, на что способен Иран, Исламская Республика в свою очередь не оставила ни одну угрозу без ответа.

При этом генерал добавил, что Иран не ищет войны, но и не бежит от нее.

Вечером 3 января в Иране на траурных церемониях в память о генерале КСИР Касеме Сулеймани произошли два взрыва.

Американская газета Wall Street Journal писала, что США якобы тайно предупреждали Иран о теракте, совершенном в начале января на территории исламской республики в Кермане.

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